Стал известен предполагаемый размер пенсии неработающих россиян в 2026 году

Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России к 2026 году может превысить 27 тысяч рублей. Такой прогноз сделала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.
По ее словам, средний размер начисленной страховой пенсии по старости на 1 июля 2025 года составлял 25 826,03 рубля. После ожидаемой индексации на 7,6 процента, к 2026 году она увеличится до 27 788,8 рубля. Страховая пенсия, являющаяся самым распространенным видом выплат, зависит от стажа работы, уровня зарплаты и индивидуальных пенсионных коэффициентов.
Финогенова также отметила, что средний размер социальной пенсии по старости для неработающих пенсионеров на 1 июля 2025 года составлял 15 856,22 рубля. Эти пенсии предназначены для граждан без трудового стажа или с его недостаточным количеством для страховой пенсии. Они выплачиваются на пять лет позже стандартного пенсионного возраста. Ожидается, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии также будут проиндексированы в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2025 году, но конкретный коэффициент индексации пока не подтвержден, передает ТАСС.
Глава Социального фонда России Сергей Чирков сообщил, что средний размер пенсий по старости в 2026 году возрастет почти на две тысячи рублей по сравнению с предыдущим годом. Он добавил, что индексацию страховых пенсий и фиксированной выплаты будут проводить с 1 января в том же порядке, как и в этом году — она составит 7,6 процента.