Стал известен предполагаемый размер пенсии неработающих россиян в 2026 году

Финогенова также отметила, что средний размер социальной пенсии по старости для неработающих пенсионеров на 1 июля 2025 года составлял 15 856,22 рубля. Эти пенсии предназначены для граждан без трудового стажа или с его недостаточным количеством для страховой пенсии. Они выплачиваются на пять лет позже стандартного пенсионного возраста. Ожидается, что с 1 апреля 2026 года социальные пенсии также будут проиндексированы в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в 2025 году, но конкретный коэффициент индексации пока не подтвержден, передает ТАСС.