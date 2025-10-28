Под Красноярском в районе, где погиб мальчик, выпустили более 100 ранее отловленных собак

«Согласно представленной нам информации, в Березовском районе количество отловленных бездомных собак составило 134. В прежние места обитания были возвращены 115 животных… Все отловленные собаки содержались на карантине в приютах в течение 10 дней», — уточнил Алексей Большаков.
По словам чиновника, животных, признанных проявляющими немотивированную агрессию и усыпленных, зарегистрировано не было. При этом 26 агрессивных собак остаются в приютах, где будут содержаться до своей естественной смерти.
Алексей Большаков также добавил, что введение режима чрезвычайной ситуации для принятия специальных мер по отлову бездомных животных в Красноярском крае не планируется. «ФедералПресс» направило запрос в компанию «Мой пес», но на момент выхода материала, ответ не пришел.
Напомним, что в минувшие выходные в полутора километрах от поселка Теремок в Красноярском крае стая собак насмерть загрызла 10-летнего мальчика. Ребенок шел к знакомому пастуху. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело. Задержана председатель общественной организации, ответственной за отлов животных Ирина Музыка. По данным следствия, компания «Мой пес» (Красноярская региональная общественная организация защиты животных) заключила контракт с муниципалитетом.