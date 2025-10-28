Ричмонд
Клименко посоветовал пользователям искать альтернативу WhatsApp и Telegram

Эксперт Герман Клименко порекомендовал пользователям искать альтернативу WhatsApp и Telegram. Он отметил, что в настоящий момент есть работающая гипотеза об ухудшении качества работы WhatsApp и Telegram.

Источник: Аргументы и факты

Пользователям нужно выбрать альтернативу WhatsApp* и Telegram отметил в беседе с aif.ru председатель совета Фонда развития цифровой экономики, экс-советник президента РФ по вопросам развития интернета Герман Клименко. Так он прокомментировал появившуюся в сети информацию блокировке этих мессенджеров с 1 ноября 2025 года.

Клименко уточнил, что в настоящий момент есть только работающая гипотеза об ухудшения качества WhatsApp* и Telegram. По мнению эксперта, в ближайшее время улучшений в лучшую сторону не будет.

«В урезанном виде WhatsApp* и Telegram будут постепенно терять свою привлекательность. Какие мессенджеры займут эту нишу, мы увидим позже. Сейчас я бы озаботился выбором альтернативы», — объяснил эксперт.

Ранее в Роскомнадзоре сообщили о том, что принимаются меры по частичному ограничению работы иностранных мессенджеров WhatsApp* и Telegram с целью «противодействия преступникам».

*Принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.