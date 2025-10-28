Названы территории для благоустройства в Омске и области в 2026 году

В 2026 году благоустроят общественные территории, которые выбрали жители в ходе Всероссийского голосования, которое проходит ежегодно.
Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко, в следующем году с приходом строительного сезона начнутся работы на следующих территориях:
— Омск — территория вблизи здания КДЦ «Иртыш» в Кировском округе.
— Тара — пешеходная зона по улице Радищева от улицы Попова до улицы Черемуховая (четная сторона).
— Калачинск — пешеходная зона по улице 70-й Бригады.
Напомним, Всероссийское голосование за проекты благоустройства проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
Добавим, ранее депутаты Омского горсовета дали ход инициативным проектам жителей по благоустройству общественных пространств города. В список вошли восемь локаций, среди которых детские площадки, прогулочная тропа, озеленение, устройство спортивной зоны.