Названы территории для благоустройства в Омске и области в 2026 году

Стало известно, какие общественные территории благоустроят в Омске и области в 2026 году. Омичи выбрали их в ходе всероссийского голосования.

Источник: РИА "Новости"

В 2026 году благоустроят общественные территории, которые выбрали жители в ходе Всероссийского голосования, которое проходит ежегодно.

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко, в следующем году с приходом строительного сезона начнутся работы на следующих территориях:

— Омск — территория вблизи здания КДЦ «Иртыш» в Кировском округе.

— Тара — пешеходная зона по улице Радищева от улицы Попова до улицы Черемуховая (четная сторона).

— Калачинск — пешеходная зона по улице 70-й Бригады.

Напомним, Всероссийское голосование за проекты благоустройства проходит в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Добавим, ранее депутаты Омского горсовета дали ход инициативным проектам жителей по благоустройству общественных пространств города. В список вошли восемь локаций, среди которых детские площадки, прогулочная тропа, озеленение, устройство спортивной зоны.