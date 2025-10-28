В Омске скончался легендарный врач и экс-руководитель службы скорой помощи

В Омске на 86-ом году жизни скончался известный врач, ветеран труда, Владимир Федорович. Он ушел из жизни 26 октября 2025 года после продолжительной болезни.
В БУЗОО «Станция скорой медицинской помощи», где большую часть своей карьеры трудился Владимир Михайлович, подчеркнули, что вся его жизнь была посвящена служению людям.
«Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Помогал каждому не только словом, но и делом. Его энергия, позитив и бесценный опыт заряжали окружающих и помогали им становиться лучше», — отметили в медучреждении.
Владимир Федорович внес огромный вклад в развитие системы скорой медицинской помощи в Омске. В 70-е годы, будучи главным врачом станции, он провел масштабные преобразования, которые стали революционными для своего времени. Под его руководством были созданы специализированные бригады: реанимационная, детской реанимации, кардиологии и неврологии. На протяжении более полувека он занимал руководящие посты и щедро делился своим опытом с коллегами.
За выдающиеся достижения в развитии здравоохранения Владимир Михайлович был награжден медалью Министерства здравоохранения Омской области «За заслуги в области здравоохранения», Орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью «Ветеран труда».
Редакция «КП Омск» выражает искренние слова соболезнования родным и близким Владимира Федоровича.