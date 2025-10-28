В Омске скончался легендарный врач и экс-руководитель службы скорой помощи

Владимир Федорович внес огромный вклад в развитие системы скорой медицинской помощи в Омске. В 70-е годы, будучи главным врачом станции, он провел масштабные преобразования, которые стали революционными для своего времени. Под его руководством были созданы специализированные бригады: реанимационная, детской реанимации, кардиологии и неврологии. На протяжении более полувека он занимал руководящие посты и щедро делился своим опытом с коллегами.