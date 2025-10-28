Современные решения и инвестиции: транспортная система Казахстана выходит на новый уровень

До конца года планируется завершить работы на 6,1 тыс. км, в том числе строительство и реконструкцию (847 км), капитальный и средний ремонт (2,2 тыс. км) и ремонт дорог местного значения (3,1 тыс. км). Для повышения эффективности бюджетных расходов введена платность на 10 новых участках дорог общей протяженностью 2 тыс. км. В результате общая длина платных трасс увеличилась с 3,2 тыс. до 5,2 тыс. км.