В Омской области немного снизилась активность гриппа

Управление Роспотребнадзора по Омской области во вторник, 28 октября 2025 года, сообщило об уровне заболеваемости в регионе с 20 по 26 октября 2025 года.
Заявляется, что заболеваемость населения Омской области в этот период была обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, вирусов гриппа А и вирусов новой коронавирусной инфекции COVID-19.
«За неделю в пейзаже циркулирующих вирусов 27,3% составили риновирусы, по 18,2% — аденовирусы, метапневмовирусы, вирусы новой коронавирусной инфекции COVID-19, по 9,1% — вирусы парагриппа и вирусы гриппа А/H3N2», — передает ведомство.
Отметим, что неделей ранее показатели доли гриппа в общей картине вирусов были по 10%, что говорит о том, что его активность в Омской области немного снизилась, как и уровень заболеваемости другими вирусами.