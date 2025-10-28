Экс-главу «Южуралзолота» обвинили в выводе за рубеж свыше 163 миллиардов: бизнесмен приобретал недвижимость и яхты в Европе

Источник отметил, что, хотя формально собственность была записана на членов его семьи и аффилированных лиц, фактически Струков единолично владел и управлял всем бизнесом. Источник добавил, что часть доходов от деятельности подконтрольных компаний золотодобытчик потратил на приобретение высоколиквидной недвижимости. Эти объекты были затем распределены среди его родственников и доверенных лиц.