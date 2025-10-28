Экс-главу «Южуралзолота» обвинили в выводе за рубеж свыше 163 миллиардов: бизнесмен приобретал недвижимость и яхты в Европе

Генпрокуратура России сообщила, что бывший руководитель ПАО «Южуралзолото Группа компаний» Константин Струков перевел за границу более 160 миллиардов рублей. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах.
В новом исковом заявлении, которое направлено в Пластунский городской суд, ведомство утверждает, что Струков регулярно переправлял за рубеж выручку от работы своих российских предприятий. Средства поступали в Черногорию, Турцию, Сербию и Швейцарию. На эти деньги, как указывает Генпрокуратура, бизнесмен приобретал недвижимость и яхты, а также финансировал строительство гостиничных комплексов.
По информации агентства, в иске также говорится, что в 2006—2007 годах предприниматель завладел государственными активами ОАО «Челябинскуголь» и ОАО «Южуралзолото» в результате коррупционных нарушений. Полученную прибыль он направил на создание группы взаимосвязанных компаний ЮГК. Речь идет о предприятиях, специализирующихся на добыче полезных ископаемых, производстве электроэнергии и ремонте горно-шахтного оборудования. Общая стоимость этих активов оценивается в 220 миллиардов рублей.
Источник отметил, что, хотя формально собственность была записана на членов его семьи и аффилированных лиц, фактически Струков единолично владел и управлял всем бизнесом. Источник добавил, что часть доходов от деятельности подконтрольных компаний золотодобытчик потратил на приобретение высоколиквидной недвижимости. Эти объекты были затем распределены среди его родственников и доверенных лиц.
Как писал сайт KP.RU, 3 июля ГП РФ подала в суд иск об обращении в доход государства компании «Южуралзолото». Из иска известно, что Струков, несмотря на запрет заниматься бизнесом, использовал процедуру банкротства для получения контроля над имуществом компании, которой он прежде руководил. Известно, что на основе этого имущества он открыл ПАО «Южноуралзолото группа компаний».
В середине октября Пластский городской суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о взыскании экс-главы «Южуралазота» Струкова и других ответчиков 3,9 миллиарда рублей в счет ранее причиненного природе ущерба.