Аферисты крадут данные жертвы через поддельный QR-код

Орудием злоумышленников для похищения данных жертвы может стать поддельный QR-код. О нюансах аферы рассказала ведущий эксперт по информационной безопасности MWS Cloud Илона Кокова.
«Чтобы не стать жертвой такой цифровой ловушки, достаточно соблюдать несколько простых правил», — сказала Кокова РИА Новости.
Эксперт посоветовала помнить, что случайные коды со стен и листовок на столбах — не лучший источник информации, и не сканировать всё подряд. Также она напомнила о необходимости проверять адрес перед переходом на сайт, осуществлять платежи только через официальные приложения и проверять, не наклеен ли код поверх другого. Кроме того, при скачивании приложений через код пользователь рискует получить вредоносную программу, а аферисты при помощи QR-кода могут подключить жертву к собственному Wi-Fi и получить доступ к устройству, объяснила Кокова.
Тем временем мошенники играют на честности россиян и похищают деньги под предлогом возврата якобы ошибочно сделанного перевода.
