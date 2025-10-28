Аферисты крадут данные жертвы через поддельный QR-код

Эксперт посоветовала помнить, что случайные коды со стен и листовок на столбах — не лучший источник информации, и не сканировать всё подряд. Также она напомнила о необходимости проверять адрес перед переходом на сайт, осуществлять платежи только через официальные приложения и проверять, не наклеен ли код поверх другого. Кроме того, при скачивании приложений через код пользователь рискует получить вредоносную программу, а аферисты при помощи QR-кода могут подключить жертву к собственному Wi-Fi и получить доступ к устройству, объяснила Кокова.