Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Башкирии ожидаются дожди и ночные заморозки

Синоптики предупреждают о дождях и похолодании в регионе.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни в Башкирии установится типичная осенняя погода с дождями и ночными заморозками. Метеорологи республиканского гидрометцентра опубликовали подробный прогноз на 28 и 29 октября.

В течение дня 28 октября в разных районах республики ожидаются небольшие осадки, а в западных районах ночью возможен умеренный дождь. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со средней интенсивностью. Температурный режим составит ночью от +2 до +7 градусов, в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до −3 градусов. Дневная температура сохранится в пределах +7…+12 градусов.

29 октября погодные условия существенно не изменятся. Синоптики прогнозируют небольшие дожди в течение дня при умеренном южном ветре. Температурные показатели останутся на прежнем уровне: ночью +2…+7 градусов, днем +7…+12 градусов.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.