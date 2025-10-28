В Башкирии ожидаются дожди и ночные заморозки

В течение дня 28 октября в разных районах республики ожидаются небольшие осадки, а в западных районах ночью возможен умеренный дождь. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со средней интенсивностью. Температурный режим составит ночью от +2 до +7 градусов, в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до −3 градусов. Дневная температура сохранится в пределах +7…+12 градусов.