В Башкирии ожидаются дожди и ночные заморозки

В ближайшие дни в Башкирии установится типичная осенняя погода с дождями и ночными заморозками. Метеорологи республиканского гидрометцентра опубликовали подробный прогноз на 28 и 29 октября.
В течение дня 28 октября в разных районах республики ожидаются небольшие осадки, а в западных районах ночью возможен умеренный дождь. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со средней интенсивностью. Температурный режим составит ночью от +2 до +7 градусов, в отдельных районах столбики термометров могут опуститься до −3 градусов. Дневная температура сохранится в пределах +7…+12 градусов.
29 октября погодные условия существенно не изменятся. Синоптики прогнозируют небольшие дожди в течение дня при умеренном южном ветре. Температурные показатели останутся на прежнем уровне: ночью +2…+7 градусов, днем +7…+12 градусов.
