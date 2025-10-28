Две спортивные площадки появились в Заларинском районе

Проект под названием «Спорт без границ» реализовали в рамках федерального проекта «Благоустройство сельских территорий» госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий».
Как сообщала первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Маринина Кожарина, при благоустройстве двух новых общественных пространств установлены уличные тренажеры с изменяемой нагрузкой для занятия спортом на свежем воздухе.
«Общая стоимость данного проекта — 3,2 млн рублей. Из них почти 2 млн рублей — это средства федерального бюджета, оставшаяся часть — средства областного и местного бюджетов, а также внебюджетных источников», — рассказала Марина Кожарина.
Кроме двух спортивных площадок, в этом году в муниципалитете по программе «Комплексное развитие сельских территорий» реализовано еще два проекта, направленных на улучшение качества жизни на селе. Так, на придомовой территории дома № 3 микрорайона Солерудник отремонтировали дороги, обустроили парковочные места, сделали освещение, для людей с ограниченными возможностями здоровья установили специализированную лестницу с пандусом.
Все четыре проекта по благоустройству сельских территорий реализованы региональным министерством сельского хозяйства совместно с Правительством области, администрацией муниципалитета, инициативными жителями поселка и местными инвесторами.
Напомним, что всего в этом году в восьми районах области запланированы к реализации 22 проекта по благоустройству сельских территорий. В целом на реализацию проектов 2025 года из всех источников финансирования направлено около 70 млн рублей. Полностью реализовано 16 проектов, шесть находятся на разных стадиях завершения, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.