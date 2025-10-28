Две спортивные площадки появились в Заларинском районе

Напомним, что всего в этом году в восьми районах области запланированы к реализации 22 проекта по благоустройству сельских территорий. В целом на реализацию проектов 2025 года из всех источников финансирования направлено около 70 млн рублей. Полностью реализовано 16 проектов, шесть находятся на разных стадиях завершения, сообщает пресс-служба Губернатора и Правительства Иркутской области.