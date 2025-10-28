Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Второй импортозамещенный самолет МС-21 взлетел с аэродрома в Иркутске

Первый полет обновленного самолета состоялся 29 апреля 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Второй импортозамещенный самолет МС-21 взлетел с аэродрома в Иркутске. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России, первые кадры взлета российского среднемагистрального воздушного судна попали на видео.

— На борту МС-21 тестируется работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14, — уточнили в Минпромторге РФ.

Самолет присоединится к сертификационным испытаниям вместе с опытным образцом МС-21, который прошел модернизацию с отечественными системами. Первый полет обновленного самолета состоялся 29 апреля 2025 года.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице Приангарья молодую маму с младенцем не пустили на рейс.