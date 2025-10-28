Второй импортозамещенный самолет МС-21 взлетел с аэродрома в Иркутске. Как рассказали КП-Иркутск в пресс-службе Министерства промышленности и торговли России, первые кадры взлета российского среднемагистрального воздушного судна попали на видео.
— На борту МС-21 тестируется работа новых отечественных систем и двигателей ПД-14, — уточнили в Минпромторге РФ.
Самолет присоединится к сертификационным испытаниям вместе с опытным образцом МС-21, который прошел модернизацию с отечественными системами. Первый полет обновленного самолета состоялся 29 апреля 2025 года.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в столице Приангарья молодую маму с младенцем не пустили на рейс.