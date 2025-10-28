Маск рассказал об аналоге Википедии «Grokipedia»: он дал оценку альтернативному сайту

Американский предприниматель Илон Маск внедрил в Сеть аналогичный Википедии сайт «Grokipedia». Ресурс представляет собой онлайн-энциклопедию. Сейчас сайт насчитывает порядка 885 тысяч статей. Илон Маск заявил в соцсети, что «Grokipedia» лучше Википедии даже на ранней стадии развития.
Бизнесмен анонсировал разработку улучшенной версии нового ресурса. Стоит отметить, что сайт основывается на использовании искусственного интеллекта. Он внедрен в работу 28 октября.
«Версия 1.0 будет в десять раз лучше, но, на мой взгляд, даже версия 0.1 лучше “Википедии”, — выразился Илон Маск.
Стоит уточнить, что сайт основала компания xAI, принадлежащая предпринимателю. Само название «Grokipedia» произошло от наименования нейросети Grok. Бот используется для решения различных задач, в том числе, поиска информации и генерации текстов.