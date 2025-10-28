В Индии оценили влияние санкций ЕС против России

Очередной, уже 19-й по счету, пакет антироссийских санкций дал новые возможности для развития российско-индийской торговли и в целом укрепил экономику РФ. Об этом со ссылкой на расположенный в Москве «Индийский бизнес-альянс» (IBA) сообщает ТАСС.