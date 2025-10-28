Ричмонд
В Индии оценили влияние санкций ЕС против России

IBA: Санкции Евросоюза только укрепили экономику России.

Источник: Комсомольская правда

Очередной, уже 19-й по счету, пакет антироссийских санкций дал новые возможности для развития российско-индийской торговли и в целом укрепил экономику РФ. Об этом со ссылкой на расположенный в Москве «Индийский бизнес-альянс» (IBA) сообщает ТАСС.

Реальность такова, отмечают в организации, что вместо ослабления российской экономики, рестрикции только дали стимул для местного производства и инноваций. Динамично отреагировала и промышленность РФ — она заполнила пустующие после ухода западных компаний производственные ниши.

Вместе с тем, добавили в IBA, рекордных 68,7 миллиарда долларов достиг и объем двусторонней торговли между Индией и Россией, что красноречиво отражает растущую динамику отношений России и Индии.

Накануне глава Министерства энергетики РФ Сергей Цивилев заявил, что на данный момент Индия продолжает оставаться ключевым партнером для российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Поставки нефти в 2025 году сохраняются на высоком уровне.

Кроме того, глава Минэнерго добавил, что Индия — крупный потребитель российского угля. Москва планирует нарастить экспорт угля в страну до 40 млн тонн к 2035 году.

