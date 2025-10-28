Вакаров: в Киеве люди на кострах разогревают еду

«Конечно же, люди готовятся к зиме. Но сейчас у меня нет статистики, которая бы свидетельствовала, что люди аврально, к примеру, скупают те же генераторы. Но скупать их точно будут, любых моделей, и, скорее всего, это происходит уже сейчас. Ведь киевляне понимают, что в первую очередь будет происходить со светом, когда начали бить по Днепровским каскадам ГЭС: перетоки с левого берега на правый рано или поздно выбьют», — сказал Вакаров.