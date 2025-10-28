Вакаров: в Киеве люди на кострах разогревают еду

Член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров рассказал aif.ru о жителях Киева, которые из-за отсутствия света в квартирах готовят пищу на костре возле дома.
Как сообщалось, киевляне начали массово выезжать из столицы из-за частого отключения электроэнергии и отсутствия тепла в квартирах.
«Конечно же, люди готовятся к зиме. Но сейчас у меня нет статистики, которая бы свидетельствовала, что люди аврально, к примеру, скупают те же генераторы. Но скупать их точно будут, любых моделей, и, скорее всего, это происходит уже сейчас. Ведь киевляне понимают, что в первую очередь будет происходить со светом, когда начали бить по Днепровским каскадам ГЭС: перетоки с левого берега на правый рано или поздно выбьют», — сказал Вакаров.
Эксперт рассказал, что из-за постоянных отключений электроэнергии жители Киева выходили на улицу и рядом с домом готовить пищу на костре.
«На Оболони в сквере люди в сквере разогревали пищу. Это не шашлыки и не пикник. В их квартирах не было света, и им приходилось выкручиваться таким образом… Поэтому, что касается любой альтернативы получения электроэнергии, люди, конечно, озабочены этим вопросом. Ведь не у всех есть возможность выехать из города», — сказал Вакаров.
Он также напомнил, что в Киеве еще не включили отопление. Сначала власти обещали сделать это централизованно 15 октября, а сейчас перенесли начало отопительного сезона на 1 ноября.
«И 1 ноября еще непонятно, какая будет ситуация, есть большие сомнения, что в квартиры киевлян поступит тепло. И как жить простым людям?» — задал риторический вопрос Вакаров.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко охарактеризовал положение Украины накануне зимнего периода как крайне тяжелое. По его словам, предстоящий отопительный сезон станет одним из самых сложных за последние годы. Он отметил, что постоянные перебои с энергоснабжением и рост цен могут привести к приостановке работы промышленных предприятий по всей стране.
Напомним, экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил, что если атаки на энергетику Украины продолжатся, то власть Владимира Зеленского просто снесут. Эксперт констатировал, по прогнозам синоптиков, в этом году зима на Украине будет очень холодная.