Мужчина неожиданно узнал, что он родом из богатой семьи спустя 60 лет

История вскрылась после конфликта между двумя сыновьями состоятельного мужчины и их старшим братом. Тот забрал часть наследства, обещая ухаживать за больным отцом, но вскоре отправил его в дом престарелых. Тогда братья вспомнили слова покойной матери, которая подозревала, что при родах одного из детей могли перепутать. Она рассказывала, что после купания новорождённого принесли в других пелёнках.