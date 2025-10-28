Мужчина неожиданно узнал, что он родом из богатой семьи спустя 60 лет

Пожилой водитель-дальнобойщик из Японии спустя десятилетия узнал, что на самом деле он — сын богатого бизнесмена. Об этом сообщает South China Morning Post.
История вскрылась после конфликта между двумя сыновьями состоятельного мужчины и их старшим братом. Тот забрал часть наследства, обещая ухаживать за больным отцом, но вскоре отправил его в дом престарелых. Тогда братья вспомнили слова покойной матери, которая подозревала, что при родах одного из детей могли перепутать. Она рассказывала, что после купания новорождённого принесли в других пелёнках.
Братья нашли окурок старшего и сдали его на ДНК-анализ. Тест подтвердил — он не является им родственником. Позднее семья выяснила, что в 1953 году в токийской больнице «Сан-икукай» действительно произошла путаница. Настоящим первенцем оказался 60-летний водитель грузовика, всю жизнь проживший в бедности.
Из-за ошибки медперсонала ребёнок, рождённый в обеспеченной семье, вырос в доме без электричества и с детства работал, чтобы свести концы с концами. Суд в Токио обязал больницу выплатить мужчине 38 миллионов иен (около 20 миллионов рублей) в качестве компенсации за роковую подмену.
