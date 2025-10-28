В 2026 году омичей ждет новое повышение пенсий

Жители Омска могут рассчитывать на очередное повышение пенсий. Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в России превысит 27 тысяч рублей. Индексация составит 7,6 процента.
На сегодняшний день, по состоянию на 1 июля 2025 года, средняя пенсия составляет 25 826 рублей 03 копейки. После повышения эта сумма увеличится примерно до 27 788 рублей 80 копеек.
Страховая пенсия — самая распространенная категория выплат в стране. Она назначается гражданам, достигшим пенсионного возраста, а также тем, кто потерял трудоспособность или кормильца. Размер выплат зависит от фиксированной части и индивидуальных пенсионных коэффициентов, которые формируются исходя из стажа и уровня зарплаты.
Отдельного внимания заслуживают социальные пенсии. Они предназначены для тех, кто не имеет достаточного трудового стажа, например, детей-инвалидов. Сейчас их размер составляет 15 856 рублей 22 копейки. С 1 апреля 2026 года эти выплаты будут проиндексированы с учетом роста прожиточного минимума пенсионера. Точный коэффициент пока не объявлен.
