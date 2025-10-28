В 2026 году омичей ждет новое повышение пенсий

Отдельного внимания заслуживают социальные пенсии. Они предназначены для тех, кто не имеет достаточного трудового стажа, например, детей-инвалидов. Сейчас их размер составляет 15 856 рублей 22 копейки. С 1 апреля 2026 года эти выплаты будут проиндексированы с учетом роста прожиточного минимума пенсионера. Точный коэффициент пока не объявлен.