Красноярск примет Всероссийский слет студенческих отрядов

Всероссийский слет студенческих отрядов пройдёт в Красноярске в ноябре.

Источник: Комсомольская правда

С 11 по 16 ноября в Красноярске пройдет Всероссийский слет студенческих отрядов. О готовности нашего края к проведению мероприятия заявил губернатор Михаил Котюков на пресс-конференции в ТАСС, где подводили итоги 66-го летнего трудового сезона Российских студенческих отрядов.

Планируется, что в 2026 году слет соберет более трех тысяч человек. Мероприятие пройдет в два этапа: с 11 по 13 ноября состоятся конкурсы профессионального мастерства, а с 13 по 16 ноября — творческий фестиваль, спартакиада и другое.

За время работы организации через студенческие отряды прошли более 20 миллионов человек. В этом году участники РСО работали и за рубежом — в Беларуси, Турции, Египте, Индии и Бангладеш.

Справка:

РСО — общероссийская общественная организация, основной целью которой является временное трудоустройство студентов и развитие их творческого потенциала.