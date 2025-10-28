Красноярск примет Всероссийский слет студенческих отрядов

Планируется, что в 2026 году слет соберет более трех тысяч человек. Мероприятие пройдет в два этапа: с 11 по 13 ноября состоятся конкурсы профессионального мастерства, а с 13 по 16 ноября — творческий фестиваль, спартакиада и другое.