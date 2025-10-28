Ричмонд
В Андижане разгорелся скандал из-за фото школьниц из ночного клуба, которых подозревают в проституции

Vaib.uz (Узбекистан. 28 октября). В социальных сетях в последние дни распространились фотографии откровенно одетых девушек, снятых в одном из ночных клубов Андижана. По словам пользователей, на фото якобы изображены несовершеннолетние старшеклассницы одной из местных школ, которые работают здесь проститутками.

Источник: Vaib.Uz

Пользователи активно призывали правоохранительные органы обратить внимание на происходящее и проверить не только владельцев клуба, но и руководство образовательного учреждения.

В управлении дошкольного и школьного образования города Андижана прокомментировали этот инцидент. По информации ведомства, после проверки выяснилось, что из всех девушек, показанных на этих снимках, лишь одна действительно является ученицей школы № 10. Ей 17 лет.

Также уточняется, что опубликованные в соцсетях фотографии были сделаны летом 2024 года. Девушка тогда уже была оставлена на второй год в 10-м классе из-за систематических пропусков занятий и в этом учебном году продолжает пропускать уроки.

В отношении неё неоднократно проводились профилактические беседы. Сейчас, совместно с профильными организациями, работа по её воспитанию продолжается — девушка помещена в Центр социальной и правовой помощи несовершеннолетним.

Чиновники призвали с осторожностью относиться к непроверенной информации в интернете, однако общественность ждет реакции и со стороны правоохранительных органов. По мнению многих, необходимо дать официальный ответ на вопрос — действительно ли в ночном клубе работают несовершеннолетние и какие меры будут приняты в отношении руководства заведения, если такие факты подтвердятся.