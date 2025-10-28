Ричмонд
В Омской области циркулируют вирусы гриппа, COVID-19 и риновирусы

Для защиты от инфекций специалисты рекомендуют сделать прививку и соблюдать меры профилактики.

Источник: Freepik

По данным Роспотребнадзора, в Омской области продолжается сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями. Среди циркулирующих вирусов преобладают риновирусы (27,3%), а также аденовирусы, метапневмовирусы и COVID-19 (по 18,2%).

Также отмечаются случаи заболевания гриппом А/H3N2 и парагриппом. В регионе продолжается прививочная кампания — уже вакцинировано более 810 тысяч человек, включая 300 тысяч детей. Для защиты от инфекций специалисты рекомендуют сделать прививку и соблюдать меры профилактики.

Ранее мы сообщали, что в Омске пьяный мужчина в женской одежде искал лекарство от простуды.