В Омской области циркулируют вирусы гриппа, COVID-19 и риновирусы

По данным Роспотребнадзора, в Омской области продолжается сезонный рост заболеваемости респираторными инфекциями. Среди циркулирующих вирусов преобладают риновирусы (27,3%), а также аденовирусы, метапневмовирусы и COVID-19 (по 18,2%).
Также отмечаются случаи заболевания гриппом А/H3N2 и парагриппом. В регионе продолжается прививочная кампания — уже вакцинировано более 810 тысяч человек, включая 300 тысяч детей. Для защиты от инфекций специалисты рекомендуют сделать прививку и соблюдать меры профилактики.
