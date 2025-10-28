Плату за услуги по отведению дождевых и дренажных вод через ливневую канализацию хотят ввести в Казахстане

Методика определяет порядок расчета стоимости предоставляемых услуг по отведению и очистке дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных, дренажных вод и определения объемов предоставленных услуг на основании фактических данных о выпавших осадках, площади водосбора, коэффициента стока и иных технических характеристик.
Платить за указанные услуги будут юридические лица, которые имеют собственные системы ливневой канализации, подключенные к централизованным системам ливневой канализации населенного пункта.
В результате ожидается снижение подтопления и отвод дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных, дренажных вод с территории населенного пункта за счет строительства в населенных пунктах ливневой канализации.
Министерство промышленности путем внедрения Методики планирует обеспечить прозрачный и экономически обоснованный механизм формирования тарифов на услуги. При этом расходы на их содержание перенесут на налогоплательщиков — организации, образующие эти эмиссии.
Проект размещен на портале «Открытые НПА» для публичного обсуждения до 11 ноября 2025 года.