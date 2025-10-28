Ученые выдвинули новую версию о происхождении замеченного над Москвой болида

В NASA удалили из открытого доступа информацию о траектории движения и других характеристиках астероида 2025 US6. Это небесное тело может быть связано с ярким болидом, который ранее был замечен в небе над Москвой и Подмосковьем. Данный факт был отмечен в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.
В сообщении лаборатории уточняется, что сведения об астероиде были изъяты из базы данных NASA о сближениях с Землей. Подчеркивается, что утром, до появления информации о наблюдении болида в центральной России, эти данные находились в свободном доступе. В настоящее время информация о небесном теле отсутствует как в основном каталоге Лаборатории реактивного движения NASA, так и на зеркальных ресурсах Европейского космического агентства.
Специалисты напомнили, что по расчетам небесное тело размером примерно два метра должно было пройти на расстоянии около 150 тысяч километров от Земли 28 октября. Специалисты подтвердили высокую вероятность связи небесного тела с событиями в центральной России. Причины удаления информации из каталога NASA и распространенность подобной практики в настоящее время остаются невыясненными.
Позже в чате астрономов появилась уточняющая информация. Согласно ей, под индексом 2025 US6 в каталоге NASA мог находиться не астероид, а спутник DRO-B. Речь идет о китайском космическом аппарате, чей вывод на окололунную орбиту в 2024 году завершился неудачно, после чего аппарат оказался на неопределенной траектории. Имеются сведения, что в марте текущего года Китай перевел этот спутник на ретроградную орбиту вокруг Земли, то есть движущуюся с востока на запад. Это направление совпадает с траекторией наблюдавшегося накануне болида.
«Если будет всё же установлена искусственная природа тела, то с некоторой вероятностью речь может идти об этом аппарате. Также в этом случае спутник с большой вероятностью мог быть сведен с орбиты искусственно», — говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях появилось множество сообщений и видеозаписей, на которых был зафиксирован пролет яркого болида над Москвой. Очевидцы происшествия, а также астрономические сообщества в социальных сетях, высказали предположения, что объект, породивший вспышку, мог быть как небольшим метеоритом, так и обломком космического мусора.