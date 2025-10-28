Ученые выдвинули новую версию о происхождении замеченного над Москвой болида

Позже в чате астрономов появилась уточняющая информация. Согласно ей, под индексом 2025 US6 в каталоге NASA мог находиться не астероид, а спутник DRO-B. Речь идет о китайском космическом аппарате, чей вывод на окололунную орбиту в 2024 году завершился неудачно, после чего аппарат оказался на неопределенной траектории. Имеются сведения, что в марте текущего года Китай перевел этот спутник на ретроградную орбиту вокруг Земли, то есть движущуюся с востока на запад. Это направление совпадает с траекторией наблюдавшегося накануне болида.