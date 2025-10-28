Ричмонд
Военнослужащий Алексей Горобец из Тулуна героически погиб в зоне СВО

Церемония прощания с бойцом пройдет 29 октября 2025 года.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Военнослужащий Алексей Горобец из Тулуна героически погиб в зоне специальной военной операции. Об этом КП-Иркутск сообщили в городской администрации.

— Власти города выражают свои искренние соболезнования родным и близким Алексея. Его имя навсегда останется в истории страны как пример мужества и отваги, — прокомментировали в пресс-службе администрации Тулуна.

Церемония прощания с бойцом пройдет 29 октября 2025 года с 12:00 до 13:00. В храме Святителя Луки Крымского родные и близкие Алексея проводят его в последний путь.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что боец Андрей Парфенов из Тулуна героически погиб в зоне СВО. Защитник Отечества пал при выполнении боевого задания.