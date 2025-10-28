В Крыму откроют первый винодельческий коворкинг

«Все это позволит снизить порог входа в отрасль. Мы не просто возрождаем виноградники и возвращаем сельскохозяйственные земли в экономический оборот, мы создаем новую экосистему. Здесь каждый сможет понять, как работает виноделие от “А” до “Я”. А потом — создать свое собственное дело. Это инвестиция не только в землю, но и в людей. И в будущее Севастополя, который получит больше налоговых резидентов и доходов в бюджет», — сказал Николаев.