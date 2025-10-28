Врач рассказала, как правильно подобрать контактные линзы

Врач уточнила, что контактная линза по своей форме и размерам должна точно подходить параметрам глаза пациента. Если линза слишком плотно прилежит к глазу, это затрудняет проникновение слезы и может приводить к осложнениям, а если линза сидит слишком свободно — она ощущается при моргании, вызывает дискомфорт и приводит к механическому повреждению поверхности глаза и век.