Стало известно, что полностью российский МС-21 совершил первый полет

Первый полностью импортозамещённый самолёт МС-21 поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиазавода. Об этом сообщили в Минпромторге России. Во время испытаний проверяли работу новых отечественных систем и двигателей ПД-14.
Как уточнили в ведомстве, этот самолёт войдёт в программу сертификационных испытаний. Ранее, 29 апреля 2025 года, в воздух поднимался другой опытный образец, где часть комплектующих уже была заменена на российские аналоги.
МС-21 — это ближне- и среднемагистральный пассажирский лайнер, созданный для замены Ту-154 и Ту-204. Его дальность полёта достигает 5,1 тысячи километров.
Сертификацию полностью отечественного варианта планируют завершить к концу 2026 года, после чего начнётся серийное производство первых двух самолётов. Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов и министр промышленности Антон Алиханов подтверждали, что проект выходит на завершающую стадию.
