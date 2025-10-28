В Башкирии утвердили график закрытия роддомов на плановую помывку

В других городах республики график помывок распределился следующим образом: Белорецк — с 6 по 19 мая (поблочно, без полного закрытия), Сибай — с 9 по 22 сентября, Баймак — с 1 по 14 июля, Акъяр — с 19 августа по 9 сентября, Кумертау — с 10 по 23 июня, Мелеуз — с 16 по 29 сентября, Салават — с 29 апреля по 12 мая, Ишимбай — с 9 по 22 сентября, Стерлитамак — с 24 сентября по 14 октября, Октябрьский — с 19 августа по 8 сентября, Туймазы — с 29 июля по 18 августа, Белебей — с 24 июня по 7 июля, Нефтекамск — с 22 июня по 5 июля, Бирск — с 14 по 28 октября, Месягутово — с 11 по 24 ноября, Дюртюли — с 1 по 14 апреля.