Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тест: Попробуйте угадать все 8 советских фильмов и сериалов по кадру с бабушками и дедушками!

Сегодня отмечается Международный день бабушек и дедушек. Без этих людей не представить детства: горячие пироги, помощь с уроками, прогулки в парках и много-много любви. В честь них мы собрали самых тёплых героев советского кино. Угадайте их всех!

Источник: Life.ru

Старшее поколение в кино — это больше, чем просто второстепенные персонажи. Бабушки и дедушки, мамы и тёти, соседи и наставники, они придают историям теплоту, мудрость и иногда тихую иронию. Они могут быть строгими и ворчливыми, как тётя Глаша, мягкими и заботливыми, как бабушка Юли Грибковой, или мудрыми и терпеливыми, как миссис Хадсон. Мы собрали лучших из лучших бабушек и дедушек советского кино! Окунитесь в воспоминания, угадайте любимых героев и проверьте вашу память!

Бабушки и дедушки всегда приносят тепло и уют в наши жизни, так же как и детские игрушки. Узнайте, какой советской игрушкой вы бы были, и, возможно, это будет именно ваш лучший детский друг! А также отечественный кинематограф богат на талантливых актёров. Угадайте фильм с Сергеем Безруковым всего по одному кадру!

Тесты и квизы Еще.