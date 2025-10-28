Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновится в ноябре

Приостановка полетов была связана с последствиями сильного землетрясения, произошедшего в Мьянме.

Источник: Аргументы и факты

Единственный прямой авиарейс, связывающий Россию с Мьянмой по маршруту Новосибирск — Мандалай — Янгон, вновь начнет выполняться в ноябре. Об этом свидетельствует обновленное расписание новосибирского аэропорта Толмачево.

В пресс-службе воздушной гавани подтвердили, что рейсы действительно запланированы и будут осуществляться в ближайшее время. Согласно опубликованным данным, вылеты предусмотрены на 2 и 11 ноября.

Временная приостановка полетов была связана с последствиями сильного землетрясения, произошедшего в Мьянме весной текущего года.

Ранее сообщалось, что по итогам визита главы МИД КНР Ван И в Индию страны договорились как можно скорее возобновить прямое авиасообщение.