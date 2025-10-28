Авиасообщение между Россией и Мьянмой возобновится в ноябре

Единственный прямой авиарейс, связывающий Россию с Мьянмой по маршруту Новосибирск — Мандалай — Янгон, вновь начнет выполняться в ноябре. Об этом свидетельствует обновленное расписание новосибирского аэропорта Толмачево.
В пресс-службе воздушной гавани подтвердили, что рейсы действительно запланированы и будут осуществляться в ближайшее время. Согласно опубликованным данным, вылеты предусмотрены на 2 и 11 ноября.
Временная приостановка полетов была связана с последствиями сильного землетрясения, произошедшего в Мьянме весной текущего года.
