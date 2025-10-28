Импортозамещённый МС-21 успешно совершил испытательный полёт. Видео © Telegram / Минпромторг России.
Главной задачей испытательного полёта стала проверка российских систем и двигателей ПД-14. Самолёт присоединится к программе сертификационных испытаний совместно с опытным образцом МС-21, который уже совершил первый полёт в новой конфигурации (частично оснащён российскими системами и агрегатами) 29 апреля 2025 года.
«Российский среднемагистральный самолёт МС-21 совершил посадку после испытательного полёта на аэродроме Иркутского авиационного завода», — уточнили в ведомстве.
Напомним, в октябре текущего года был запланирован первый полёт полностью отечественного самолёта МС-21. МС-21 (Магистральный Самолёт XXI века) — перспективный российский пассажирский самолёт узкофюзеляжного типа, предназначенный для полётов на среднемагистральных маршрутах (до 6 000 км). Разработан компанией «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) на базе КАЗ «Иркут». Он ориентирован на замену устаревших самолётов типа Ту-154 и Ил-96, а также конкуренцию с западными моделями (Airbus A320 и Boeing 737). Самолёт обеспечивает лучшие экономические показатели, комфорт пассажиров и сниженный экологический след.
Главные события России и мира здесь и сейчас — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.