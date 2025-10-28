Импортозамещённый МС-21 успешно совершил испытательный полёт

Напомним, в октябре текущего года был запланирован первый полёт полностью отечественного самолёта МС-21. МС-21 (Магистральный Самолёт XXI века) — перспективный российский пассажирский самолёт узкофюзеляжного типа, предназначенный для полётов на среднемагистральных маршрутах (до 6 000 км). Разработан компанией «Объединённая авиастроительная корпорация» (ОАК) на базе КАЗ «Иркут». Он ориентирован на замену устаревших самолётов типа Ту-154 и Ил-96, а также конкуренцию с западными моделями (Airbus A320 и Boeing 737). Самолёт обеспечивает лучшие экономические показатели, комфорт пассажиров и сниженный экологический след.