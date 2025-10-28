Ричмонд
В Кургане при проверке партии кабачков из Казахстана нашли плодовитого вредителя

В Кургане при проверке партии кабачков из Казахстана специалисты выявили опасного карантинного вредителя. Он обладает исключительно высокой плодовитостью. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

