Жителей Перми напугал муляж тела в пакете, висящий на дереве

Муляж тела на дереве, завернутый в пакет, напугал пермяков, сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».
Необычную инсталляцию заметили жители в районе улицы Чкалова. К дереву привязан муляж, напоминающий человеческое тело.
Хотя пермяки понимают, что это лишь муляж, в комментариях в соцсетях они пишут о недопустимости такого творчества.
«Выглядит жутко всё равно», «Да, непростой разговор ожидает родителей и детей, который будут мимо проходить», «Найти этого творца и рядом к дереву привязать!» — возмущаются местные жители.
Сайт perm.aif.ru запросил комментарий правоохранительных органов по поводу ситуации. Ответ полиции мы опубликуем позже.
Напомним, ранее в элитном ЖК Перми жители обнаружили части тела женщины, которое от удара разорвало на части. Некоторые предполагали, что смерть может быть криминального характера, но следователи СК эту версию опровергли.