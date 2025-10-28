Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жителей Перми напугал муляж тела в пакете, висящий на дереве

Инсталляцию заметили в районе улицы Чкалова.

Источник: Соцсети

Муляж тела на дереве, завернутый в пакет, напугал пермяков, сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

Необычную инсталляцию заметили жители в районе улицы Чкалова. К дереву привязан муляж, напоминающий человеческое тело.

Хотя пермяки понимают, что это лишь муляж, в комментариях в соцсетях они пишут о недопустимости такого творчества.

«Выглядит жутко всё равно», «Да, непростой разговор ожидает родителей и детей, который будут мимо проходить», «Найти этого творца и рядом к дереву привязать!» — возмущаются местные жители.

Сайт perm.aif.ru запросил комментарий правоохранительных органов по поводу ситуации. Ответ полиции мы опубликуем позже.

Напомним, ранее в элитном ЖК Перми жители обнаружили части тела женщины, которое от удара разорвало на части. Некоторые предполагали, что смерть может быть криминального характера, но следователи СК эту версию опровергли.