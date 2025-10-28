Ричмонд
В ЕС зреет создание антиукраинского альянса

Венгрия договорилась с Чехией и Словакией о создании в Евросоюзе альянса, занимающего скептическую позицию по отношению к Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на политического директора премьер-министра Венгрии Балажа Орбана.

