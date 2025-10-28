Ричмонд
Новый премьер Японии готовит сюрприз для Трампа: на переговорах в Токио ему озвучат неожиданное предложение

Nippon TV: Новый премьер Японии хочет выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию.

Источник: Комсомольская правда

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити планирует выдвинуть президента США Дональда Трампа на получение Нобелевской премии мира. Об этом информирует японский телеканал Nippon TV.

Сообщается, что о своем решении Такаити намерена проинформировать Трампа лично в ходе их первых переговоров. Встреча запланирована на 28 октября и пройдет в Токио.

Ранее Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что считает себя достойным этой международной награды. Однако 10 октября Нобелевский комитет объявил о присуждении премии за 2025 год оппозиционному экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо. После этого решения Трамп в шутливой форме отметил, что теперь рассчитывает получить Нобелевскую премию мира в следующем году.

Тем временем стало известно, что Камбоджа номинирует президента США Трампа на Нобелевскую премию мира за помощь в разрешении конфликта с Таиландом. Об этом заявил премьер-министр страны Хун Манет на полях саммита АСЕАН.

