МВД: Владельцы старых российских автономеров могут не менять их

Владельцам автомобилей, получившим государственные регистрационные знаки до вступления в силу изменений, обязывающих наличие флага России на номерах, не придется их менять. Об этомсообщили в пресс-службу МВД РФ.

Согласно информации МВД, регистрационные подразделения выдают номера, соответствующие актуальному национальному стандарту, который предусматривает обязательное наличие флага России. Эти изменения вступили в силу 1 января 2025 года.

Управление автомобилем с нестандартными госномерами может повлечь административную ответственность в виде предупреждения или штрафа в размере 500 рублей, передает РИА Новости.

Автоюрист Игорь Стремоусов высказался в поддержку идеи Совета по правам человека (СПЧ) запретить использование автомобильных номеров без российского флага. По его словам, российские стандарты требуют обязательного наличия триколора на государственных регистрационных знаках, выпущенных в РФ.

В августе Национальный автомобильный союз обратился в Министерство внутренних дел России с просьбой изъять из оборота госномера с комбинациями АУЕ* и ВОР.

*АУЕ — движение признано экстремистским Верховным судом Российской Федерации.