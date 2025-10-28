Минобороны РФ хочет снизить порог ответственности за самоволку

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу Минобороны РФ, предусматривающую сокращение срока отсутствия военнослужащего без уважительной причины с десяти до двух суток, по истечении которого наступает уголовная ответственность.
В пояснительной записке ведомства отмечается, что сейчас у военнослужащих нет достаточного стимула соблюдать дисциплину, а контроль за исполнением обязанностей затруднен.
Согласно действующему закону «О воинской обязанности и военной службе», военнослужащий продолжает числиться в части, даже если отсутствует без уважительной причины до десяти суток. Уголовная ответственность по статье 337 УК РФ («самовольное оставление части или места службы») наступает только после этого срока.
Минобороны предлагает сократить этот период до двух суток: если военный отсутствует без уважительной причины более двух дней, это время не будет засчитываться в срок службы и может повлечь уголовную ответственность. Изменения планируется распространить как на призывников, так и на военнослужащих по контракту, отмечают «Ведомости».
Правительство России ранее одобрило законопроект, согласно которому заключенные, подписавшие контракт с Минобороны, в случае дезертирства будут наказываться уголовным преследованием на срок от трех до 12 лет.
Блогер и глава АНО «Женский фронт» Анастасия Кашеварова заявила, что в связи с растущим уровнем мошенничества необходимо ужесточить правила и нормы набора контрактников на специальную военную операцию на Украине.