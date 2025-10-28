Минобороны РФ хочет снизить порог ответственности за самоволку

Минобороны предлагает сократить этот период до двух суток: если военный отсутствует без уважительной причины более двух дней, это время не будет засчитываться в срок службы и может повлечь уголовную ответственность. Изменения планируется распространить как на призывников, так и на военнослужащих по контракту, отмечают «Ведомости».