Аэропорт Калуги возобновил работу после снятия ограничений

Пресс-служба Росавиации сообщила о снятии ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Калуги (Грабцево). Ранее введенные меры были направлены на обеспечение безопасности полётов.

Источник: Life.ru

«Сняты ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников в четырех регионах страны. По данным Минобороны РФ, за три часа было уничтожено 23 БПЛА над Брянской, Тульской, Московской и Орловской областями. Все вражеские цели были успешно ликвидированы.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

