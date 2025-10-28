На турбазе, где отдыхали пропавшие Усольцевы, трансформируют сознание

Туристическая база «Геосфера» в Партизанском районе, где отдыхали Усольцевы незадолго перед исчезновением, оказалось излюбленным местом для духовных практик. Об этом пишет федеральный Aif.ru.
Как пишет издание, на турбазе есть собственный ретрит-центр. В нем на протяжении нескольких лет проходил фестиваль «В потоке Белогорья». Гости фестиваля занимались мощными практиками по трансформации сознания под управлением мастеров. К примеру, они ходили по острым гвоздям, занимались нейрографикой.
Усольцевы незадолго перед таинственным исчезновением вместе приезжали в «Геосферу». Известно, что они были в бане, парились. Но, возможно, занимались чем-то еще, что могло бы пролить свет на их пропажу.
Отметим, что Ирина Усольцева в Telegram-канале рассказывала о своих духовных практиках, экспериментах с сознанием. Она практиковала «кали-медитацию». По словам психолога Инны Сотниковой, кали-медитации помогают выплеснуть всё, что вас беспокоит, и освободиться от гнева, страхов, обиды и других подавленных эмоций.
Как пишут журналисты, чувства гнева, страха, неуверенности у Ирины последнее время были. Отмечается, что Ирина с дочкой жила в хрущевке на пятом этаже в Сосновоборске, а Сергей — в загородном доме, изредка навещая жену и дочь.
«Возможно, что поездка всей семьей в Кутурчин стала для Ирины последней возможностью сохранить семью», — предполагают журналисты.
Напомним, что Усольцевы исчезли 28 сентября после того, как отправились в небольшой поход к скале Буратинка в районе Кутурчинского Белогорья. Это популярный и простой туристический маршрут. Но что-то с семьей произошло. С того самого момента, никто их не видел. Судьба Усольцевых неизвестна. Найдена лишь их машина. Известно, что в поход они взяли собаку. Некоторые поисковики в первые ни якобы слышали лай, но не смогли установить, откуда он доносился.
Выдвигались 15 версий исчезновения Усольцевых. Главной остается несчастный случай. Ее придерживается Следственный комитет. Слухи о побеге за границу следствие считает домыслами.
Шаманы давали неутешительный расклад относительно судьбы Усольцевых. С каждым днем шансов найти их живыми все меньше.