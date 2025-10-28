На турбазе, где отдыхали пропавшие Усольцевы, трансформируют сознание

Напомним, что Усольцевы исчезли 28 сентября после того, как отправились в небольшой поход к скале Буратинка в районе Кутурчинского Белогорья. Это популярный и простой туристический маршрут. Но что-то с семьей произошло. С того самого момента, никто их не видел. Судьба Усольцевых неизвестна. Найдена лишь их машина. Известно, что в поход они взяли собаку. Некоторые поисковики в первые ни якобы слышали лай, но не смогли установить, откуда он доносился.