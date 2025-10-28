Казахстан покрывает лишь треть спроса на сахар

По его словам, по пяти позициям из 29 Казахстан остается импортозависимым.
«Это мясо птицы — сейчас мы обеспечиваем себя примерно на 70%. Что касается переработанных мясных продуктов, в частности колбас, здесь есть потенциал для роста. Самый низкий показатель — по сахару: уровень собственного производства составляет около 33%. По сырам и йогуртам также сохраняется определенная зависимость», — сказал он.
Арман Шаккалиев рассказал, что перед минторговли стоит задача в ближайшие два года полностью обеспечить страну по позициям, лежащим в основе продовольственной безопасности.
«Мы говорим о базовых товарах — это порядка 29 позиций, отражающих уровень нашей обеспеченности с точки зрения продовольственной безопасности. Среди них 19 социально значимых товаров. Их дефицита не должно быть. Правительство принимает ряд оперативных мер, чтобы нивелировать соответствующие риски. Например, проведено более 3000 ярмарок, до конца года планируется организовать еще около 1700. Также мы осуществляем прямые поставки. Важно, чтобы на рынке всегда был ассортимент, конкуренция и высокий объем производства. Мы заключаем меморандумы с производителями по яйцу, муке, растительному маслу и другим товарам», — сказал он.
Ранее сообщалось, что турецкая компания вложит более $150 млн в производство сахара в Казахстане.
Более года назад стало известно, что Казахстан планирует нарастить производство сахара и снизить импортозависимость на 10% (сейчас она составляет более 50%). Для этого будут построены новые заводы, а также увеличены субсидии фермерам и предоставлены квоты на ввоз сырья.