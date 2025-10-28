Казахстан покрывает лишь треть спроса на сахар

«Мы говорим о базовых товарах — это порядка 29 позиций, отражающих уровень нашей обеспеченности с точки зрения продовольственной безопасности. Среди них 19 социально значимых товаров. Их дефицита не должно быть. Правительство принимает ряд оперативных мер, чтобы нивелировать соответствующие риски. Например, проведено более 3000 ярмарок, до конца года планируется организовать еще около 1700. Также мы осуществляем прямые поставки. Важно, чтобы на рынке всегда был ассортимент, конкуренция и высокий объем производства. Мы заключаем меморандумы с производителями по яйцу, муке, растительному маслу и другим товарам», — сказал он.