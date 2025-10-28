Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Омске девочку назвали Пелагеей, а мальчика — Луаром

Стали известны самые редкие имена в Омске в 2025 году.

Источник: Комсомольская правда

Управление ЗАГС Омской области поделилось обновленной статистикой популярных и необычных имен, которые родители выбирали для своих детей в 2025 году. Среди самых редких имен оказались Луар для мальчиков и Пелагея для девочек.

Однако традиционные и благозвучные имена по-прежнему занимают лидирующие позиции. У девочек наибольшей популярностью пользуются София, Мария, Ева, Василиса и Анна.

Среди мальчиков безоговорочными фаворитами остаются Михаил, Артем, Александр, Роман и Матвей. Эти имена удерживают свою популярность уже несколько лет подряд.

Ранее мы писали, что в 2026 году омичей ждет новое повышение пенсий.