В Омске девочку назвали Пелагеей, а мальчика — Луаром

Управление ЗАГС Омской области поделилось обновленной статистикой популярных и необычных имен, которые родители выбирали для своих детей в 2025 году. Среди самых редких имен оказались Луар для мальчиков и Пелагея для девочек.
Однако традиционные и благозвучные имена по-прежнему занимают лидирующие позиции. У девочек наибольшей популярностью пользуются София, Мария, Ева, Василиса и Анна.
Среди мальчиков безоговорочными фаворитами остаются Михаил, Артем, Александр, Роман и Матвей. Эти имена удерживают свою популярность уже несколько лет подряд.
