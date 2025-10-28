В Омске осужден бывший сотрудник аэропорта за взяточничество на 2,3 млн рублей

Омский областной суд утвердил приговор в отношении бывшего начальника службы строительства и эксплуатации ОАО «Омский аэропорт», обвиняемого в получении крупной взятки.
Согласно материалам дела, в период с октября по декабрь 2023 года омич получил от предпринимателя 800 тысяч рублей за приемку некачественно выполненных работ по монтажу роторной двери в аэропорту. Кроме того, он потребовал от юридического лица передать ему еще 2,3 миллиона рублей за покровительство при заключении контрактов и приемке работ по уборке территории.
Злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России при получении части взятки в размере 600 тысяч рублей. Уголовное дело расследовалось Следственным управлением СК России по Омской области. Вину в совершении преступлений мужчина признал лишь частично.
Суд учел наличие у подсудимого двух малолетних детей и близких родственников с проблемами со здоровьем. Тем не менее, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд конфисковал сумму взятки в размере 1,1 миллиона рублей и запретил мужчине в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с государственными и муниципальными заказами в сфере транспортных услуг.
Вышестоящая судебная инстанция согласилась с решением нижестоящего суда, оставив приговор без изменений.