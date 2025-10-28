В Омске осужден бывший сотрудник аэропорта за взяточничество на 2,3 млн рублей

Суд учел наличие у подсудимого двух малолетних детей и близких родственников с проблемами со здоровьем. Тем не менее, ему назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Также суд конфисковал сумму взятки в размере 1,1 миллиона рублей и запретил мужчине в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с государственными и муниципальными заказами в сфере транспортных услуг.