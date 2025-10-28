Ричмонд
Красноярцам рассказали о работе медучреждений в праздничные дни ноября

Минздрав Красноярского края обнародовал график работы лечебных учреждений в праздничные выходные с 1 по 4 ноября.

Источник: РИА "Новости"

1 ноября поликлиники будут работать в обычном режиме. 2 и 4 ноября объявлены выходными днями.

Особый режим предусмотрен на 3 ноября. В этот день с 8:00 до 16:00 будут принимать терапевты, хирурги, гинекологи, а также работать процедурные и перевязочные кабинеты, регистратуры и колл-центры. Педиатры и стоматологи будут вести прием с 8:00 до 14:00.

Стационары, травмпункты и скорая медицинская помощь будут работать в круглосуточном режиме без изменений.

В праздничные дни экстренную стоматологическую помощь можно будет получить в специально определенных для этого стоматологических клиниках.