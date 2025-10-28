Красноярцам рассказали о работе медучреждений в праздничные дни ноября

Особый режим предусмотрен на 3 ноября. В этот день с 8:00 до 16:00 будут принимать терапевты, хирурги, гинекологи, а также работать процедурные и перевязочные кабинеты, регистратуры и колл-центры. Педиатры и стоматологи будут вести прием с 8:00 до 14:00.