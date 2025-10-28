ВСУ попытались атаковать Россию 17 дронами

Украина направила на Россию 17 беспилотников. Они были уничтожены. Отмечается, что 13 беспилотников ликвидировали над Калужской областью, три над Брянской и один над Московской. Это данные за ночь. Их приводит Минобороны.
