ВСУ попытались атаковать Россию 17 дронами

Украина направила на Россию 17 беспилотников. Они были уничтожены. Отмечается, что 13 беспилотников ликвидировали над Калужской областью, три над Брянской и один над Московской. Это данные за ночь. Их приводит Минобороны.

