В Бурятии из больницы выписали 80 пострадавших от массового отравления

Два человека остаются в больнице после массового отравления готовой едой в Бурятии, восемьдесят пациентов выписаны из инфекционной больницы. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на Минздрав республики.
«По данным на 28 октября, из республиканской клинической инфекционной больницы выписано 80 человек, продолжают лечение два пациента», — сказано в публикации.
Напомним, вспышка острой кишечной инфекции произошла в Улан-Удэ более недели назад.
Попавшие в больницу Улан-Удэ из-за отравления люди ели готовую еду в популярной в республике сети продуктовых магазинов, в том числе шаурму, онигири и другое.
По данным на 22 октября, количество пострадавших достигло 145 человек, 79 из них дети.
Также сообщалось, что медики установили наблюдение за 296 людьми, контактировавшими с пострадавшими, а из торговых точек изъяли 6,4 тонны готовой продукции.
Следователи возбудили дело по факту сбыта продукции, не отвечающей требованиям безопасности, была задержана заведующая производством цеха готовой продукции компании «Восток».