В Омске ищут сотрудников на зарплату от 200 до 340 тысяч рублей

Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям (17% от всех вакансий с доходом 200 тыс. руб.), машинистам (10%), сварщикам (8%). Менеджеры по продажам, которые раньше стабильно попадали в топ-5 высокооплачиваемых специалистов, сейчас переместились ниже, и на их долю приходится лишь 2% «дорогих» вакансий в регионе. Таким образом, специалистами «на вес золота» все чаще оказываются синие воротнички.