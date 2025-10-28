В Омске ищут сотрудников на зарплату от 200 до 340 тысяч рублей

За октябрь в Омской области было открыто более 1,9 тысяч вакансий, предлагающих заработную плату 200 тысяч рублей и выше. Для сравнения, медианная предлагаемая заработная плата в регионе составила по итогам сентября 68,9 тысяч рублей.
Чаще всего высокую зарплату сегодня предлагают водителям (17% от всех вакансий с доходом 200 тыс. руб.), машинистам (10%), сварщикам (8%). Менеджеры по продажам, которые раньше стабильно попадали в топ-5 высокооплачиваемых специалистов, сейчас переместились ниже, и на их долю приходится лишь 2% «дорогих» вакансий в регионе. Таким образом, специалистами «на вес золота» все чаще оказываются синие воротнички.
Компании, которые готовы платить своим работникам зарплаты в 200 тысяч рублей и выше, как правило, относятся к отраслям «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (34%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД» (13%), «Добывающая отрасль» (4%).
Отметим также, что подавляющая часть вакансий с предлагаемой зарплатой в 200 тысяч рублей и более, предполагают вахтовую занятость (75%).
Топ-5 вакансий с высокими предлагаемыми зарплатами в Омской области:
— Электросварщик технологических трубопроводов — от 344,8 тысячи рублей до вычета налогов.
— Моторист цементно-пескосмесительного агрегата 5 разряда — до 240 тысяч рублей на руки.
— Руководитель сметного отдела (зарубежный проект) — от 223 тысяч рублей в месяц на руки.
— Ведущий инженер ПТО — 220 тысяч рублей на руки.
— Начальник отдела капитального строительства — от 200 тысяч рублей до вычета налогов.