В Омске спустя 4 года расторгли контракт с подрядчиком ремонта ТЮЗа

На сайте госзакупок отражена информация о расторжении контракта с подрядчиком капитального ремонта Театра юного зрителя в Омске. Работы выполняла компания ООО «Стройцентр-Иркутск». Такое решение было принято 21 октября 2025 года. Напомним, что ремонт стартовал в 2021 году и должен был завершиться после нескольких переносов 15 декабря 2025 года.
В качестве причины расторжения в документах указывается просрочка и неисполнение обязательств по контракту.
Как ранее отмечал «СуперОмск», в процессе исполнения договора на капремонт культучреждения в марте 2025 года коммерсантам предъявили претензию в связи с «просрочкой исполнения обязательств» на 69,838 миллиона рублей, причем данные о погашении этих обязательств на портале госзакупок до сих пор не отражены. При этом цена договора с момента его заключения в мае 2021 года выросла более чем вдвое — с 432,55 миллиона рублей до немногим больше 918,25 миллиона рублей.
Отметим, согласно сведениям ЕГРЮЛ, с конца апреля в отношении юридичекого лица в деле о несостоятельности (банкротстве) введено наблюдение. В 2025 году четыре заказчика приняли решение прекратить контракт с ООО «Стройцентр-Иркутск». В мае 2025 года на «Подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству объекта капитального строительства “Многоквартирные жилые дома, расположенные по адресу: Иркутская область, г. Зима, ул. Ярославского, 1”. В июле аналогичные контракты тоже расторгнуты, но с адресами Клименко, 57А и Краснопартизанская, 41 и уже 21 октября 2025 года расторгнут контракт на капремонт омского ТЮЗа.