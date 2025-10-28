Жители Челябинска тратят в ресторанах больше, чем москвичи, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Это показало исследование компании «Платформа ОФД» для РИА Новости.
«Рестораны и бары — средний чек в целом по России 2920 рублей, на 12% выше, чем в прошлом году. Число покупок выросло на 4%», — утверждают аналитики, изучив статистику фискальных чеков с 1 сентября по 23 октября этого и прошлого года.
Среди городов-миллионников наиболее заметную динамику средний чек показал в Петербурге — рост на 18%, до 5820 рублей. На втором месте оказался Челябинск, где в подобных заведениях стали оставлять в среднем на 15% больше — по 4708 рублей. Замкнула тройку Самара, где средний чек подрос на 14%, до 2229 рублей.
На 13% он подрос в Новосибирске (до 3788 рублей), Ростове-на-Дону (до 2450 рублей), Волгограде (до 2232 рублей), на 12% — в Москве (до 4350 рублей), Краснодаре (до 3780 рублей), Красноярске (до 2243 рублей), на 11% — в Казани (до 2217 рублей), Перми (до 2155 рублей), Нижнем Новгороде (до 2095 рублей), Воронеже (до 1986 рублей), на 9% — в Уфе (до 2647 рублей), Екатеринбурге (до 2170 рублей), Омске (до 2103 рублей).
На фоне холодной и дождливой погоды потребитель этой осенью больше выбирал закрытые и комфортные заведения общепита. Как правило, это ресторанный формат. «При этом в таком сегменте общепита растет объем заказов блюд более премиального ассортимента, что отражается в величине средней покупки. Подъем продаж выражен преимущественно вне столицы, на региональном уровне. К слову, здесь же выше и доля оплаты наличными», — отмечают эксперты.