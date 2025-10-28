Ричмонд
Самолет МС-21 совершил посадку в Иркутске после испытательного полета

Самолет МС-21 совершил посадку на аэродроме в Иркутске после испытательного полета. Об этом во вторник, 28 октября, сообщил Минпромторг.

— Российский среднемагистральный самолет МС-21 совершил посадку после испытательного полета на аэродроме Иркутского авиационного завода, — написали в Telegram-канале ведомства.

При этом воздушное судно находилось в небе около часа, достигая высоты до 3500 метров.

29 апреля в Ростехе сообщили, что лайнер МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые совершил полет. Тогда лайнер провел в воздухе 1 час 15 минут, развив скорость до 580 километров в час.

Позже стало известно, что компания «Аэрофлот» планирует ввести в эксплуатацию самолеты МС-21 в четвертом квартале 2026 года. По словам генерального директора компании Сергея Александровского, «будет фаза таких “детских” болезней».

Заместитель председателя правительства России Виталий Савельев в декабре прошлого года говорил, что в скором времени в России намерены произвести 994 гражданских самолета.

