Мошенники списывают деньги с помощью «ошибочных» переводов на карту

А ранее пранкер рассказал о роковых ошибках при общении с мошенниками. По его словам, многие деликатные вещи не стоит обсуждать дистанционно. Кроме того, очень важно создать какие-то определённые слова, пароли, которые можно использовать только в частной беседе. Он подчеркнул, что в последнее время аферисты отходят от массовых рассылок и переходят к адресным операциям: собирают максимум данных о конкретных людях и их окружении, чтобы создать впечатление, будто с жертвой общается знакомый.