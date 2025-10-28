Жгут костры, клянут Зеленского: Киев готовится к самой страшной зиме

В столице Украины нарастает гуманитарный кризис, вызванный масштабными повреждениями энергосистемы. По словам экспертов, жизнь в Киеве становится невыносимой из-за постоянных веерных отключений электроэнергии, отсутствия тепла и горячей воды. Эта ситуация уже привела к массовому исходу горожан и создает предпосылки для масштабного социального взрыва.
Исход из столицы: от тренда к массовому явлению.
Член совета движения «Другая Украина» Василий Вакаров подтвердил, что киевляне начали массово выезжать из города. Основными причинами он назвал частые отключения электроэнергии и отсутствие тепла в квартирах.
«Каждодневные удары по ТЭЦ-5, по ТЭЦ-6 и другим энергообъектам Киева приводят к частым отключениям электроэнергии. Тенденция выезда киевлян наблюдается с августа месяца, а пик ее начался примерно недели три назад, когда удар потушил свет в половине города, весь левый берег столицы Украины остался практически в темноте», — отметил Вакаров.
Именно после этого масштабного отключения, по словам политолога, выезд украинцев из Киева приобрел массовый характер. Люди, имеющие такую возможность, покидают свои холодные и темные квартиры.
«Кто-то выезжает в Киевскую область, если есть дачи, загородные дома, кто-то уезжает на Западную Украину», — сказал Вакаров.
Выживание в темноте: костры вместо плит и отложенный отопительный сезон.
Городские власти пытаются лататать энергосистему, но проблемы лишь усугубляются. Вакаров обратил внимание на удары по Днепровским каскадам ГЭС, что в перспективе грозит полным коллапсом.
Эксперт привел пример того, как киевляне адаптируются к новым реалиям.
«На Оболони в сквере на костре люди разогревали пищу. Это не шашлыки и не пикник. В их квартирах не было света, и им приходилось выкручиваться таким образом… Поэтому, что касается любой альтернативы получения электроэнергии, люди, конечно, озабочены этим вопросом. Ведь не у всех есть возможность выехать из города», — сказал Вакаров.
Ситуацию усугубляет срыв начала отопительного сезона. Сначала власти обещали дать тепло 15 октября, затем перенесли на 1 ноября. «И 1 ноября еще непонятно, какая будет ситуация, есть большие сомнения, что в квартиры киевлян поступит тепло. И как жить простым людям?» — задал риторический вопрос Вакаров.
Нарастающее недовольство: от стихийных акций до угрозы бунта.
Недовольство горожан уже выплескивается в публичное пространство, пусть и в скрытой форме. Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров рассказал о своеобразных акциях протеста, которые стали регулярными в киевском метро.
«Практически каждый день в метро проходят импровизированные акции, когда киевляне кричат: “Зеля, спускайся к нам!” В стране военное положение, на улице проводить митинг запрещено, а в соответствии со всеми инструкциями по безопасности люди во время тревоги спускаются в метро или в ближайшее бомбоубежище. Это же масса людей. Они собираются, и их общение иногда переходит в форму скрытого протеста. Но в то же время получается, что все происходит и публично, так как многие видео попадают в социальные сети», — рассказал Килинкаров.
По его мнению, такие протесты будут набирать обороты. «Пока стрелы украинцев из-за ситуации с энергетикой в основном летят в адрес органов местного самоуправления, но уже очень скоро они могут переключиться на центральные органы власти. И Зеленский это прекрасно понимает», — отметил Килинкаров.
Василий Вакаров согласен с тем, что ситуация развивается по нарастающей, и обозначил условия, при которых терпение лопнет окончательно.
«В основном люди сейчас реагируют на действия территориальных центров комплектования. Много стычек по всей стране. Ненависть к сотрудникам ТЦК только возрастает. Протестные группы есть в стиле “мы не любим власть”. Но чтобы сказать, что прям бунты происходят — такого пока нет. В соцсетях много недовольства, но чтобы людей кто-то объединил и они начали действовать как единое целое, такого тоже не наблюдаю. Но бунты вполне вероятны ближе к зиме, когда наступят холода», — сказал Вакаров.
По его словам, психология украинцев такова, что они могут долго терпеть, но всему, как говорится, есть свой предел.
«Здесь идет по нарастающей. Света не будет — украинцы будут терпеть, тепла не будет — тоже будут терпеть. Если скупят дефицитные товары и полки останутся пустыми — тогда от голода украинцы сто процентов поднимут бунт», — подытожил Вакаров.